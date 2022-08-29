Редкие памятники архитектуры стали частью проекта "Одноклассников"

Социальная сеть "Одноклассники" совместно с фондом "Внимание" запустила второй сезон проекта в поддержку разрушающихся памятников архитектуры.

С помощью интерактивной карты "Архитектурного перископа" пользователи смогут рассмотреть семь памятников, расположенных в северных регионах РФ, и "услышать" их. Разработчики добавили в проект звуки самих зданий и природы, а также разговоры местных жителей.

Все аудиозаписи находятся на сайте проекта и в сообществе фонда "Внимание".

"Мы решили сделать проект ежегодным: каждый год планируем добавлять на карту новые объекты и с помощью новых форматов привлекать всё больше внимания к их исторической ценности", — прокомментировал директор по стратегическим коммуникациям ОК Сергей Томилов.

На карте находится информация о возведении редких домов, их текущем состоянии. Кроме того, в проект включены фотографии и комментарии экспертов. Нажав на кнопку "Помочь", пользователи могут поддержать работу по реставрации памятников.