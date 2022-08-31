Кубанские казаки отказались выступать на одной площадке с певицей Манижей

Кубанские коллективы заявили, что не будут петь на фестивале "Александровская крепость", так как в списке артистов значится имя певицы Манижи, выступающей против СВО.

Казаки поставили организаторам ультиматум. Они потребовали исключить артистку из списка участников фестиваля. В противном случае ансамбли пообещали не выйти на сцену.

В вину участнице конкурса "Евровидение" ставят то, что она критикует проведение спецоперации на Украине. Эту позицию представители кубанского казачества расценивают как выступление против президента.

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала абсурдом приглашение на фестиваль казачьей культуры артистки с непатриотической позицией.

Ранее сообщалось, что у Манижи и Алексея Кортнева отменили концерты "под давлением госорганов".