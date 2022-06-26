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У Манижи и Алексея Кортнева отменили концерты "под давлением госорганов"

Общество

Группу "Несчастный случай" и Манижу вычеркнули из концертной программы. Музыканты провинились тем, что активно выражают протест против спецоперации на Украине.

У Манижи и Алексея Кортнева отменили концерты "под давлением госорганов"

Выступления Манижи Сангин и группы "Несчастный случай" во главе с Алексеем Корневым были запланированы на 3 и 8 июля. Организаторы концертов объяснили Маниже в письме, почему её концерт не состоится. Письмо опубликовала Ксения Собчак в своём микроблоге.

"Решение принято под давлением государственных органов. После продолжающихся несколько недель звонков нам из разных инстанций, в пятницу, 24 июня, в течение пары часов после нашего очередного отказа нами было получены уведомления о проведении двух внеплановых проверок со стороны Роспотребнадзора и МЧС", — гласит объяснение организаторов.

У певицы попросили прощение за то, что не могут представить ей сценическую площадку.

"Извините, мы пытались", — объяснили организаторы.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде группу "Несчастный случай" встретили криками: "Предатели!"

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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