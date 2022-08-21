Организаторы рок-фестиваля обвинили группу "Сплин": Недвусмысленные намёки о СВО

Организаторы рок-фестиваля "Чернозём" увидели в выступлении группы "Сплин" намёки на спецоперацию на Украине. Репертуар музыкантов они назвали "неоднозначным".

Лидер музыкального коллектива Александр Васильев на рок-фестивале Чернозём в Воронеже поддержал со сцены своих коллег из групп "Машины времени", "Аквариум", "Tequilajazzz" и других коллективов, которые уехали за рубеж после начала СВО. Отрезок видео со словами Васильева удалили из трансляции музыкального мероприятия.

В оргкомитете фестиваля заверили, что обращение музыканта к зрителям стало для них сюрпризом.

"Они посвятили песню в поддержку уехавших групп и в целом в ходе концерта делали такие, скажем, недвусмысленные намеки, подобрав соответствующий репертуар, неоднозначный, мягко скажем", — объяснили создатели "Чернозёма".

Зрители по-разному восприняли риторику Васильева. Кто-то продолжал наслаждаться музыкой, а кто-то предпочёл удалиться, чтобы не слушать выступление "Сплина", попутно выражая своё возмущение.