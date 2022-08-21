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Зрители покинули концерт группы "Сплин" после заявлений солиста со сцены

Общество

Лидер группы "Сплин" Александр Васильев на рок-фестивале "Чернозём" пожалел сбежавших из РФ артистов и выступил против насилия и жестокости.

Зрители покинули концерт группы "Сплин" после заявлений солиста со сцены

Солист популярной рок-группы на выступлении в Воронеже озвучил свою позицию по поводу уехавших из России знаменитостей. Васильев сказал со сцены, что собравшихся на рок-фестивале "Чернозём" зрители сумели сохранить в себе милосердие и сострадание. Он также осудил насилие и убийства.

Свой хит "Выхода нет" рок-музыкант адресовал коллегам, которые были вынуждены уехать из страны по разным причинам.

"Мы надеемся, что наступит светлый день, когда все вернутся," — сказал музыкант.

Некоторые присутствующие на рок-фестивале люди не оценили такие "лучики добра". Они заявили, что после заявлений Васильева у них испортилось настроение и они ушли с рок-фестиваля расстроенные. Из трансляции "Чернозёма" сет с выступлением группы "Сплин" удалили.

Ранее солист группы "ДДТ" Юрий Шевчук прокомментировал запрет на концерты в России, вызванный его пацифистскими заявлениями со сцены.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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