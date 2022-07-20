Солист группы "ДДТ" Юрий Шевчук высказался о том, что его концерты попали в России под запрет. Музыкант объяснил, какого суда он больше всего страшится.
На пресс-конференции на тему "Нежелательные артисты. Судьба чёрного списка шоу-бизнеса" обсудили знаменитостей, которые высказались против спецоперации на Украине.
На встрече в предательстве Родины обвинили Чулпан Хаматову, которую назвали "хедлайнером антироссийских настроений". Валерия Меладзе упрекнули в том, что он устраивает концерты в Монако. Не избежал участи попадания в "чёрный список" и Юрий Шевчук, который на своих концертах позволял себе критиковать действия российских властей.
Над лидером ДДТ нависла угроза предстать перед судом по статье о дискредитации ВС РФ. Шевчук объяснил, что он думает по этому поводу.
"Я одного суда боюсь — Божьего, остальное всё — рок-н-ролл", — цитирует слова музыканта NEWS.ru.
Блогер Алёна Жигалова ранее упрекнула артистов в том, что они "пировали и жировали", а потом забыли все благодеяния России.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Сегодня, когда прозвучало слово "спецоперация", люди искусства рванули из России.