Корчевников стремительно теряет слух: "Лучше не становится и надежды всё меньше"

Ведущий программы "Судьба человека" Борис Корчевников после перенесённой операции на мозге стал пользоваться не только слуховым аппаратом, но и приложением для глухих.

Сейчас активно ведутся съёмки новых передач "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым, которая перестала выходить на экраны с момента начала спецоперации на Украине.

40-летний телеведущий, которому удалили опухоль мозга, испытывает проблемы со здоровьем, однако старается вести программу в прежнем формате. С каждым днём Корчевникову становится это делать всё труднее.

Вести диалог с приглашёнными гостями Корчевникову теперь помогает специальное приложение в смартфоне.

О том, на какие ухищрение приходится идти телеведущему, рассказал один из гостей его передачи. Он объяснил, что некоторые реплики Корчевникова приходится записывать несколько раз. У собеседника Корчевникова сложилось впечатление, что тот совершенно ничего не слышит.

"Это чувствуется по тому, как он внимательно вглядывается в лица, читает по губам. Плюс у него все время был включен переводчик на телефоне, которым пользуются глухие, — чтобы речь собеседника в реальном времени преобразовывалась в текст на экране. Уже три года как все надеются, что слух хоть немного восстановится, но, как говорят на площадке, лучше не становится и надежды все меньше", — цитирует слова своего инсайдера "СтарХит".

Приглашённые гости с сочувствием и пониманием относятся к ситуации, однако общение с телеведущим существенно затруднено.

"Борис невероятно позитивный, добрый и открытый, очаровывает всех своим обаянием", — сказал один из участников съёмок.

Ранее Ксения Собчак пристыдила Корчевникова за слова об Украине.