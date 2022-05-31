Собчак пристыдила Корчевникова за слова об Украине: "Это додуматься надо"

Ксения Собчак отреагировала на высказывания ведущего шоу "Судьба человека" Бориса Корчевникова о спецоперации на Украине.

Журналистка назвала Корчевникова "тем мальчиком из сериала "Кадетство"".

"Хороший был мальчик, и молодой человек тоже приятный, по крайней мере в глаза участливо заглядывать умел, да кивать понимающе. Борис Корчевников его звали. Есть и сейчас такой человек. Хороший, наверное, даже. Лицо-то светлое, бог в сердце к тому же", — написала Ксения Анатольевна.

Не понравилось Собчак то, что Корчевников ругает современную культуру, "да ещё и к происходящему в Украине это примешивает". Под раздачу телеведущего попала и сама Ксения, имя которой в патриотических кругах стало нарицательным для обозначения всякой поп-культурной "нечисти".

"Говорит, что в огне Донбасса, в котором горят люди, горит и "таблоидный мусор"… Назвать происходящее в Украине Геенной Огненной для "гламура" и "таблоидного мусора" — это додуматься надо", — поделилась своим мнением журналистка.

Собчак обратилась к Корчевникову с увещеванием.

"Борис, вы же православный человек, прошу, не нужно манипулировать и подменять понятия, а за слова о том, что якобы люди на Донбассе гибнут за вот это вот очищение России от моргенштернов и собчаков вам просто должно быть стыдно", — укорила телеведущего звезда ТВ и интернета.

Ранее Корчевников объяснил, почему россияне приветствуют спецоперацию на Украине.