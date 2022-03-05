Корчевников объяснил, почему россияне приветствуют спецоперацию на Украине

Борис Корчевников рассказал, почему съёмочная группа американского ABC News была шокирована ответами россиян о надвигающихся на страну экономических бедствиях.

Съёмочная группа американского ABC News отправилась в Подмосковье, чтобы опросить местных жителей. Вопросы касались ситуации в мире, связанной со спецоперацией на Украине.

Ответы россиян поразили американских журналистов.

"Они убеждены, что Россия сейчас ведёт на Украине что-то типа Великой Отечественной войны. Это первое. А второе… и они донесли это до меня предельно чётко… они в общем-то не против последствий. И более того, приветствуют их", — приводит Корчевников выводы корреспондентов из США.

Выяснилось, что граждане РФ мечтают о возвращении тех времён, когда страну от западного мира отделял "железный занавес".

"Я спросил, неужели их не беспокоит, что Россию отрубят вообще от всего и что вернутся те времена, когда их страна не имела связи с внешним миром… Но нет, это их не беспокоит. Напротив. Они этому даже рады", — гласили ответы жителей Московской области.

Подписчики телеведущего поддержали подобное мнение.

"Чем сильнее давление, тем крепче бетон. Россия — мы вместе! Мы сила!"; "Не зря же мы скучаем и вспоминаем советское время! Пора сделать детокс от западного веяния! Мы русские никогда и нигде не пропадём!"; "Русской душе нужен отпуск от американского маркетинга. Хочется нашего мира поэтов и художников!!!" — писали фолловеры под постом Корчевникова.

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