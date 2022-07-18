Экс-начальнице УФССП Прикамья следствие вменяет 40 эпизодов преступлений

Бывшему старшему судебному приставу межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств Александре Мардановой вменяют сорок эпизодов преступлений, в том числе мошенничество, взяточничество в особо крупных размерах и злоупотребление полномочиями.

"Ей вменяется один эпизод мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), 38 эпизодов взяточничества в особо крупном размере — в том числе в составе организованной группы (11 — п. а ч. 5. ст. 290 УК РФ, 27 — п. п. а, в ч. 5. ст. 290 УК РФ) и один эпизод злоупотребления должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ)", — приводит слова СКР по Пермскому краю properm. ru.

По информации следственных органов общая сумма взяток варьируется в пределах 15 миллионов рублей.

Отмечается, что прокуратура утвердила обвинительное заключение для рассмотрения в Индустриальном районном суде.