Дерипаска о тратах на вооружение: "Забить кучу денег в железный хлам"

Миллиардер Олег Дерипаска не верит в то, что на Евразийском континенте ситуация станет безопасной.

Бизнесмен скептически относится к гонке вооружений, к которой стремится Европа.

"Можно, конечно, вооружиться ещё раз как следует, забить кучу денег в железный хлам из разных высокоточных и не очень точных видов оружия. Будет тупо неумно и бессмысленно", — выразил свою точку зрения Дерипаска.

Предприниматель укорил пропагандистские передачи с их призывами о том, что справедливость должна восторжествовать.

"Справедливость должна восторжествовать в том, что действия всех людей, приведшие к этому конфликту, история должна оценить абсолютно одинаково", — написал миллиардер.

Ранее Олег Дерипаска объяснил, что будет с российской экономикой ближайшие 10 лет.