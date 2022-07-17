Миллиардер Олег Дерипаска не верит в то, что на Евразийском континенте ситуация станет безопасной.
Бизнесмен скептически относится к гонке вооружений, к которой стремится Европа.
"Можно, конечно, вооружиться ещё раз как следует, забить кучу денег в железный хлам из разных высокоточных и не очень точных видов оружия. Будет тупо неумно и бессмысленно", — выразил свою точку зрения Дерипаска.
Предприниматель укорил пропагандистские передачи с их призывами о том, что справедливость должна восторжествовать.
"Справедливость должна восторжествовать в том, что действия всех людей, приведшие к этому конфликту, история должна оценить абсолютно одинаково", — написал миллиардер.
Ранее Олег Дерипаска объяснил, что будет с российской экономикой ближайшие 10 лет.
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Ищенко считает, что поставки РСЗО HIMARS стали причиной открытого противостояния США и РФ.