Дерипаска обвинил бюрократов в разрушении экономики: "Добьются этого"

Олег Дерипаска высмеял пропагандистские передачи, в которых объясняется, почему санкции не подействовали. Миллиардер объяснил, что будет с экономикой РФ ближайшие 10 лет.

Бизнесмен рассказал, что Европа и Россия богатели почти двадцать лет. Он уверен, что моментально разрушить имеющиеся связи не получится.

"Теперь группа товарищей с неясным статусом (ведь это же бюрократы, не избранники народа ни с одной, ни с другой стороны) очень агрессивно пытаются разрушить эту платформу. Да они, безусловно, добьются этого", — объяснил Дерипаска.

Предприниматель не сомневается, что санкции будут успешными. Он рассказал, что России придётся переориентировать свою экономику на другие страны.

"Да это будет сложно, займет 10-12 лет, если Россия не откажется от идей госкапитализма, 4-6 лет, если мы вернемся к рыночным основам нашей экономики. И я даже могу сказать, что потери-то будут не очень большие. Они будут, да, но итог — не очень большие потери с очень диверсифицированной внешней торговлей", — выразил своё мнение Дерипаска.

Бизнесмен считает, что разрыв экономических связей с Россией приведёт к тому, что европейцы меньше будут летать в Лондон, лечиться в Германии, учиться в Швейцарии.

Ранее Дерипаска отметил, что инфляция в России и США вызвана "сумасбродством с экспериментами по госкапитализму".