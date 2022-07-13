Астропсихолог Лозанчич: в полнолуние не следует выяснять отношения

В полнолуние не рекомендуется выяснять личные отношения и назначать важные встречи. Об этом заявила астропсихолог Инга Лозанчич.

В интервью Москве 24 она отметила, что в этот период в полной мере можно отдаться работе, творчеству или спорту. При этом специалист порекомендовала сократить социальные контакты.

Астропсихолог подчеркнула: россияне смогут наблюдать полнолуние 13 июля, его эффект будет максимальным. По словам эксперта, это означает, что эмоции начнут накаляться и даже выходить из-под контроля.

"Информация, которую в другое время вы восприняли бы нормально, может восприниматься слишком драматично", — сказала Лозанчич.

Именно поэтому в период полнолуния не следует выяснять отношения и организовывать важные мероприятия, указала астропсихолог. Кроме того, она посоветовала игнорировать напряжённое настроение окружающих, меньше находиться в толпе и не вступать в дискуссии.