Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Иммунолог Болибок о том, чем можно заразиться в бассейне: ветряная оспа и герпес
"Помощь" Беглова стивидорам Большого порта обернется коррупцией
В Перми бизнесменов судят за продажу "стратегически важных ресурсов" за границу
В Ижевске спасли 12-летнего мальчика, который сам устроил пожар в квартире
Белгородцы специально портят своё имущество в надежде на бесплатный ремонт
В Литве говорят о разорении транспортных компаний. И это без ответа России
Бакланов: Россия приходит на нефтяные рынки, которые покинули страны ОПЕК+
Сбыт морепродуктов из Приморья увеличился на 20%
Песков указал на отсутствие консенсуса по поводу транзита в Калининград

Астропсихолог Лозанчич: в полнолуние не следует выяснять отношения

Общество

В полнолуние не рекомендуется выяснять личные отношения и назначать важные встречи. Об этом заявила астропсихолог Инга Лозанчич.

Астропсихолог Лозанчич: в полнолуние не следует выяснять отношения

В интервью Москве 24 она отметила, что в этот период в полной мере можно отдаться работе, творчеству или спорту. При этом специалист порекомендовала сократить социальные контакты.

Астропсихолог подчеркнула: россияне смогут наблюдать полнолуние 13 июля, его эффект будет максимальным. По словам эксперта, это означает, что эмоции начнут накаляться и даже выходить из-под контроля.

"Информация, которую в другое время вы восприняли бы нормально, может восприниматься слишком драматично", — сказала Лозанчич.

Именно поэтому в период полнолуния не следует выяснять отношения и организовывать важные мероприятия, указала астропсихолог. Кроме того, она посоветовала игнорировать напряжённое настроение окружающих, меньше находиться в толпе и не вступать в дискуссии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
Кнутов: ВС РФ пропустили удар HIMARS по Новой Каховке из-за военной хитрости ВСУ

Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.

Кнутов: ВС РФ пропустили удар HIMARS по Новой Каховке из-за военной хитрости ВСУ
В МИД РФ пообещали "болезненный ответ" на западные санкции против России
Политика. Новости и аналитика
В МИД РФ пообещали "болезненный ответ" на западные санкции против России
Мир. Новости мира
SCMP: США обошли Россию в игре великих держав с помощью Украины
Силовые структуры
Алёхин: ВСУ удалось обстрелять Белгород из-за нанесения массированного удара
Игорь Латунский Ветеран КГБ Марин: книги про разведчиков — чушь собачья Игорь Латунский Любовь Степушова Случай в Судаке: защищая участника СВО, не стоит уподобляться украинским фашистам Любовь Степушова Александр Трубин Таджикистан попытается урегулировать конфликт в Афганистане при помощи переговоров Александр Трубин
Силовые структуры
Подоляка: русские разнесут польскую армию — так закончится СВО
Силовые структуры
Владимир Зеленский рассчитывает победить РФ в СВО руками поляков
Алёхин предложил создать "Батальон Самообороны" из пленных боевиков ВСУ
Мир. Новости мира
Алёхин предложил создать "Батальон Самообороны" из пленных боевиков ВСУ
Последние материалы
В Литве говорят о разорении транспортных компаний. И это без ответа России
Бакланов: Россия приходит на нефтяные рынки, которые покинули страны ОПЕК+
Сбыт морепродуктов из Приморья увеличился на 20%
Медведев: "Донбасс отстроился после Великой Отечественной, и сейчас возродится"
Песков указал на отсутствие консенсуса по поводу транзита в Калининград
Житель Новосибирска убил свою жену прямо во дворе дома, на глазах соседей
Экс-глава нацбезопасности США признался в участии в подготовке госпереворотов
Российские учёные занимаются лечением фобий с помощью виртуальной реальности
Врач Коваль: солнцезащитные очки помогут избежать ожога роговицы в тёплую погоду
ВСУ бьют разными боеприпасами по городам для снижения эффективности ПВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников