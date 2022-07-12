Таролог Вероника Тёмная: в древнем гороскопе друидов 22 дерева, каждое из них обладает своей силой

Друиды жили среди лесов, они считали, что характер каждого человека сопоставим с тем или иным деревом. В отличие от нашего гороскопа, в котором всего 12 знаков зодиака, в древнем гороскопе друидов 22 дерева. Число 22 выбрано не просто так — оно несет в себе таинство и силу. О каждом из них подробно рассказала читателям Pravda. Ru таролог-нумеролог Вероника Тёмная.

Какое дерево подходит вам?

Яблоня (22.12-01.01, 25.06-04.07) сентиментальна и влюбчива, но при встрече своего человека роман их принесет удовольствие обоим. Согласно гороскопу друидов, яблони очень доверчивы, их легко обмануть.

Спокойствие и однообразие приносит яблоне тоску, иногда они любят создать себе приключения.

Пихта (02.01-11.01, 25.06-04.07) красива. С ней не всегда просто сладить из-за её слегка капризного характера. Пихта отлично чувствует себя в одиночестве, но при этом всегда готова выслушать близкого человека. Пихта нечасто высказывает свою позицию. Это молчаливые, но веселые люди. В отношениях с пихтой сложно из-за их капризного характера.

В большинстве ситуаций люди-пихты способны оставлять голову холодной, благодаря своей рассудительности и трудолюбию пихты часто добиваются успеха.

Вяз (12.01-24.02, 15.07-25.07) не слишком заботится о себе. Люди-вязы, как правило, очень ленивы. Они не отличаются крепким здоровьем, хотя с виду сильны. Вязы не боятся трудностей и неудач. Если вяз находит свою половинку, то их семейному благополучию будут завидовать все в округе!

Вязы добиваются всего, что считают нужным! Жизнь их проходит спокойно!

Кипарис (25.02-03.02, 26.07-04.08) способен адаптироваться к любым условиям. Кипарисы — минималисты, они не требуют от жизни много и получают удовольствие от обыденных вещей. Их жизнь, как правило, проходит спокойно. Верен в дружбе и отношениях. Они не ставят на первое место материальные успехи, главное для них — гармония внутри.

Тополь (04.02-08.02, 05.08-13.08) очень придирчив к окружающей его атмосфере, неважно, дом или работа. Для тополя крайне важны окружающие его люди, вокруг него создается зона комфорта, за пределами которой тополь страдает.

В отношениях тополи очень чувствительны, их может выбить из колеи любая мелочь

Кедр (09.02 -18.02, 14.08-23.08) обожает комфорт, но может обойтись и без него. Кедр является оптимистом, его не пугают трудности, напротив, они приносят ему удовольствие. Зачастую люди-кедры выходят "сухими из воды". Как правило, такие люди преданы своему делу.

Несмотря на своё бесстрашие и отвагу — в любви кедр мягкий, для него это чувство — нечто большее.

Сосна (19.02-28/29.02; 24.08-02.09) держит жизнь в своих руках. Всегда идет к своей цели, не избегая на пути трудностей, а преодолевая их с гордо поднятой головой. Сосны слегка эгоистичны. Слабость люди-сосны могут дать в отношениях. В любви могут потерять голову, не думая о последствиях.

Ива (01.03-10.03; 03.09-12.09), несмотря на всю внешнюю нежность, решительна. Она твердо знает, чего хочет! Ивы очень тяжело адаптируются к новым условиям! Они упрямы и крайне редко идут на компромисс во время споров. В любви же Ивы романтичны, они не любят тусклые и однообразные отношения!

Липа (11.03-20.03,13.09-22.09) обожает домашний уют, наведет его везде, где ей придётся жить. Липа всегда выслушает своего собеседника. От неё всегда веет поддержкой, с ней приятно общаться. В отношениях с ней бывает непросто, люди-липы часто ревнуют партнера без явной на то причины.

Орешник (22.03-31.03, 24.09-03.10) самый неоднозначный знак. Его поведение напрямую зависит от его настроения. Главная особенность орешника — он непредсказуем. В любви орешник тоже может проявлять себя по-разному, он может быть как и лучшим в мире партнёром, так и ужасным.

Рябина (01.04-10.04,04.10-13.10) обладает сильным характером. Люди-рябины любят всех окружающих, им безумно необходимы люди рядом. В любви же рябины полны самоотдачи и требуют ровно столько же. И в дружбе, и в любви рябины верны!

Клен (11.04-20.04; 14.10-23.10) всегда оказывается в гуще событий, не отличаясь особой смелостью, клён полон энергии.

Он всегда в поиске новых людей, а как следствие, эмоций от этих людей.

В отношениях с кленом тяжеловато, самое главное, чтобы он нашел свою половину.

Грецкий орех (21.04-30.04, 24.10-02.11) за весьма сильной оболочкой прячется робкий человек. Грецкий орех — любитель пострадать, как правило, в это втягивает и близких ему.

Жасмин (01.05-14.05, 03.11-11.11) одновременно является и общительным, и скрытным. Жасмин притягивает людей харизмой, и настроение у него всегда на первый взгляд в порядке, ведь человек-жасмин никогда не расскажет, что у него на душе.

В любви же жасмин делает много необдуманных поступков, которые вредят не только ему, но и партнеру.

Каштан (15.05-24.05, 12.11-21.11) крайне редко находит общий язык с людьми. Поведение каштана и его поступки зачастую непонятны окружающим его людям. Каштан нуждается в любви, но при этом он боится разочароваться в чувствах.

Ясень (25.05 — 03.05; 22.11- 01.12) всегда добивается своего. На пути к своей цели не бегая от проблем, идет напролом. Ясень — очень сильная натура и свободолюбивая.

Граб (04.06-13.06; 02.12-11.12) не особо выделяется умением принимать решения, т. к безумно боится ошибок. В любви эти люди очень честны. Они хорошие спутники жизни. Но если ему придётся выбирать между любовью и долгом, он выберет последний.

Инжир (14.06-23.06; 12.12-20.12) боится трудностей, если будет возможность не усложнять, он не станет. Инжир — слишком эмоционален, что не всегда хорошо сказывается на его эмоциональном фоне. Брак же с инжиром проходит спокойно, без каких либо всплесков, кроме того, инжир — не самое романтичное создание на свете.

Дуб (весеннее равноденствие — 21.03) имеет отличный иммунитет, но зачастую тяжело переносит болезни. Дубы консервативны, они не любят перемен, для них самое ценное — семейный покой и стабильность.

Береза (летнее солнцестояние — 24.06) бывает не особо общительна, но при этом в общении очень приятна. Люди-березы не требуют от мира многого. Их зона комфорта — любимый человек и интересная книга.

Олива (осеннее равноденствие — 23.09) весьма рассудительна и справедлива. Олива ценит личное пространство, как и своё, так и партнера. Люди-оливы дарят радость и позитив другим людям, просто находясь рядом.

Бук (зимнее солнцестояние — 21/22.12) очень расчётлив, всегда умеет остудить пыл и голову. Человек-бук — материалист, для него важнее финансовое благополучие, а остальное потом. В браке же Бук весьма любящий и надежный партнер.