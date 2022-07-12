Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Ирина Гусакова

Таролог Вероника Тёмная: в древнем гороскопе друидов 22 дерева, каждое из них обладает своей силой

Гороскоп

Друиды жили среди лесов, они считали, что характер каждого человека сопоставим с тем или иным деревом. В отличие от нашего гороскопа, в котором всего 12 знаков зодиака, в древнем гороскопе друидов 22 дерева. Число 22 выбрано не просто так — оно несет в себе таинство и силу. О каждом из них подробно рассказала читателям Pravda. Ru таролог-нумеролог Вероника Тёмная.

 

Вероника Темная
 

 

Какое дерево подходит вам?

Яблоня (22.12-01.01, 25.06-04.07) сентиментальна и влюбчива, но при встрече своего человека роман их принесет удовольствие обоим. Согласно гороскопу друидов, яблони очень доверчивы, их легко обмануть.

Спокойствие и однообразие приносит яблоне тоску, иногда они любят создать себе приключения.

Пихта (02.01-11.01, 25.06-04.07) красива. С ней не всегда просто сладить из-за её слегка капризного характера. Пихта отлично чувствует себя в одиночестве, но при этом всегда готова выслушать близкого человека. Пихта нечасто высказывает свою позицию. Это молчаливые, но веселые люди. В отношениях с пихтой сложно из-за их капризного характера.

В большинстве ситуаций люди-пихты способны оставлять голову холодной, благодаря своей рассудительности и трудолюбию пихты часто добиваются успеха.

Вяз (12.01-24.02, 15.07-25.07) не слишком заботится о себе. Люди-вязы, как правило, очень ленивы. Они не отличаются крепким здоровьем, хотя с виду сильны. Вязы не боятся трудностей и неудач. Если вяз находит свою половинку, то их семейному благополучию будут завидовать все в округе!

Вязы добиваются всего, что считают нужным! Жизнь их проходит спокойно!

Кипарис (25.02-03.02, 26.07-04.08) способен адаптироваться к любым условиям. Кипарисы — минималисты, они не требуют от жизни много и получают удовольствие от обыденных вещей. Их жизнь, как правило, проходит спокойно. Верен в дружбе и отношениях. Они не ставят на первое место материальные успехи, главное для них — гармония внутри.

Тополь (04.02-08.02, 05.08-13.08) очень придирчив к окружающей его атмосфере, неважно, дом или работа. Для тополя крайне важны окружающие его люди, вокруг него создается зона комфорта, за пределами которой тополь страдает.

В отношениях тополи очень чувствительны, их может выбить из колеи любая мелочь

Кедр (09.02 -18.02, 14.08-23.08) обожает комфорт, но может обойтись и без него. Кедр является оптимистом, его не пугают трудности, напротив, они приносят ему удовольствие. Зачастую люди-кедры выходят "сухими из воды". Как правило, такие люди преданы своему делу.

Несмотря на своё бесстрашие и отвагу — в любви кедр мягкий, для него это чувство — нечто большее.

Сосна (19.02-28/29.02; 24.08-02.09) держит жизнь в своих руках. Всегда идет к своей цели, не избегая на пути трудностей, а преодолевая их с гордо поднятой головой. Сосны слегка эгоистичны. Слабость люди-сосны могут дать в отношениях. В любви могут потерять голову, не думая о последствиях.

Ива (01.03-10.03; 03.09-12.09), несмотря на всю внешнюю нежность, решительна. Она твердо знает, чего хочет! Ивы очень тяжело адаптируются к новым условиям! Они упрямы и крайне редко идут на компромисс во время споров. В любви же Ивы романтичны, они не любят тусклые и однообразные отношения!

Липа (11.03-20.03,13.09-22.09) обожает домашний уют, наведет его везде, где ей придётся жить. Липа всегда выслушает своего собеседника. От неё всегда веет поддержкой, с ней приятно общаться. В отношениях с ней бывает непросто, люди-липы часто ревнуют партнера без явной на то причины.

Орешник (22.03-31.03, 24.09-03.10) самый неоднозначный знак. Его поведение напрямую зависит от его настроения. Главная особенность орешника — он непредсказуем. В любви орешник тоже может проявлять себя по-разному, он может быть как и лучшим в мире партнёром, так и ужасным.

Рябина (01.04-10.04,04.10-13.10) обладает сильным характером. Люди-рябины любят всех окружающих, им безумно необходимы люди рядом. В любви же рябины полны самоотдачи и требуют ровно столько же. И в дружбе, и в любви рябины верны!

Клен (11.04-20.04; 14.10-23.10) всегда оказывается в гуще событий, не отличаясь особой смелостью, клён полон энергии.
Он всегда в поиске новых людей, а как следствие, эмоций от этих людей.

В отношениях с кленом тяжеловато, самое главное, чтобы он нашел свою половину.

Грецкий орех (21.04-30.04, 24.10-02.11) за весьма сильной оболочкой прячется робкий человек. Грецкий орех — любитель пострадать, как правило, в это втягивает и близких ему.

Жасмин (01.05-14.05, 03.11-11.11) одновременно является и общительным, и скрытным. Жасмин притягивает людей харизмой, и настроение у него всегда на первый взгляд в порядке, ведь человек-жасмин никогда не расскажет, что у него на душе.

В любви же жасмин делает много необдуманных поступков, которые вредят не только ему, но и партнеру.

Каштан (15.05-24.05, 12.11-21.11) крайне редко находит общий язык с людьми. Поведение каштана и его поступки зачастую непонятны окружающим его людям. Каштан нуждается в любви, но при этом он боится разочароваться в чувствах.

Ясень (25.05 — 03.05; 22.11- 01.12) всегда добивается своего. На пути к своей цели не бегая от проблем, идет напролом. Ясень — очень сильная натура и свободолюбивая.

Граб (04.06-13.06; 02.12-11.12) не особо выделяется умением принимать решения, т. к безумно боится ошибок. В любви эти люди очень честны. Они хорошие спутники жизни. Но если ему придётся выбирать между любовью и долгом, он выберет последний.

Инжир (14.06-23.06; 12.12-20.12) боится трудностей, если будет возможность не усложнять, он не станет. Инжир — слишком эмоционален, что не всегда хорошо сказывается на его эмоциональном фоне. Брак же с инжиром проходит спокойно, без каких либо всплесков, кроме того, инжир — не самое романтичное создание на свете.

Дуб (весеннее равноденствие — 21.03) имеет отличный иммунитет, но зачастую тяжело переносит болезни. Дубы консервативны, они не любят перемен, для них самое ценное — семейный покой и стабильность.

Береза (летнее солнцестояние — 24.06) бывает не особо общительна, но при этом в общении очень приятна. Люди-березы не требуют от мира многого. Их зона комфорта — любимый человек и интересная книга.

Олива (осеннее равноденствие — 23.09) весьма рассудительна и справедлива. Олива ценит личное пространство, как и своё, так и партнера. Люди-оливы дарят радость и позитив другим людям, просто находясь рядом.

Бук (зимнее солнцестояние — 21/22.12) очень расчётлив, всегда умеет остудить пыл и голову. Человек-бук — материалист, для него важнее финансовое благополучие, а остальное потом. В браке же Бук весьма любящий и надежный партнер.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Темы гороскоп
Новости
Рогов: ВСУ стали наносить удары по Запорожской области западным оружием
Россия создаёт новую баллистическую ракету "Змеевик" для Военно-морского флота
ВС РФ выпустили по военным объектам ВСУ в Николаеве не менее 20 ракет
Хакер RaHDit: советники НАТО разрабатывали оперативные планы Минобороны Украины
ВСУ: белорусские ударные беспилотники пытались нанести удар по Украине
Стремоусов: удар украинской армии по Новой Каховке — чистый нацизм
Баширов: в Госдуме введён "режим тишины" по внеочередной сессии 15 июля
Украинского боевика в Ивано-Франковске отказались обслуживать на русском языке
Военкор Поддубный: шесть ракет РСЗО Himars ударили по пригороду Донецка
Департамент по ЧС Нью-Йорка выпустил видеоинструкцию на случай ядерной войны
Популярное
Силовые структуры
Сладков: ВСУ бьют по нашим центрам принятия решений, пора жёстко отвечать

Украинские вооружённые формирования нанесли несколько результативных ударов по центрам принятия решений ВС РФ в Донбассе, рассказал военкор Александр Сладков.

Сладков: ВСУ бьют по нашим центрам принятия решений, пора жёстко отвечать
ВКС РФ ликвидировали очередного грузинского наемника Каху Гоголи
Силовые структуры
ВКС РФ ликвидировали очередного грузинского наемника Каху Гоголи
Силовые структуры
Чеченские и русские добровольцы вынесли с территории ВСУ погибших сослуживцев
Силовые структуры
В The Spectator удивились готовности состоятельных эмигрантов сражаться за РФ
Александр Трубин Таджикистан попытается урегулировать конфликт в Афганистане при помощи переговоров Александр Трубин Александр Артамонов Калининград на острие меча НАТО: для обороны потребуются все силы Александр Артамонов Юрий Панков Там, где выгода есть, отдадут и "власовцу" честь Юрий Панков
Силовые структуры
Кедми: основная цель армии России на Украине — ликвидация ВСУ — ужасает Киев
Мир. Новости мира
Генерал Истрин: удары ВС РФ ракетами Х-31 свидетельствуют о скором наступлении
Безпалько: ВС РФ начнут применять тяжёлое оружие после разгрома ВСУ в Донбассе
Силовые структуры
Безпалько: ВС РФ начнут применять тяжёлое оружие после разгрома ВСУ в Донбассе
Последние материалы
США заявили о планах Ирана передать РФ несколько сотен беспилотников
Рогов: ВСУ стали наносить удары по Запорожской области западным оружием
Таролог Вероника Тёмная: в древнем гороскопе друидов 22 дерева, каждое из них обладает своей силой
Россия создаёт новую баллистическую ракету "Змеевик" для Военно-морского флота
ВС РФ выпустили по военным объектам ВСУ в Николаеве не менее 20 ракет
Хакер RaHDit: советники НАТО разрабатывали оперативные планы Минобороны Украины
ВСУ: белорусские ударные беспилотники пытались нанести удар по Украине
Стремоусов: удар украинской армии по Новой Каховке — чистый нацизм
Баширов: в Госдуме введён "режим тишины" по внеочередной сессии 15 июля
Украинского боевика в Ивано-Франковске отказались обслуживать на русском языке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников