Собчак о способах дискредитации ВС РФ: "Если взять в кавычки слово спецоперация"

Ксения Собчак прокомментировала новость о том, что жителя Нижнего Новгорода оштрафовали на 30 тысяч рублей за то, что он в своём посте ВК взял в кавычки слово спецоперация.

Журналистка объяснила, чем сейчас можно дискредитировать российскую армию.

"Словами? Цветами? Цитатами? Словом из трёх букв? Пустым белым листом? Нет, её можно дискредитировать кавычками. Если взять в них слово спецоперация", — написала Ксения Анатольевна в своём микроблоге.

Собчак рассказала, что активист Алексей Поднебесный жаловался на отсутствие горячей воды и упомянул спецоперацию. Это слово он поместил в кавычки. Пост привлёк внимание правоохранительных органов. Дело дошло до суда, который вынес свой вердикт.

В решении суда отмечается, что слово спецоперация (в кавычках) свидетельствует об ироничном, а значит пренебрежительном употреблении слова.

Ранее писатель Захар Прилепин назвал Поднебесного пошляком, ноющим из-за жилищно-коммунальных проблем.