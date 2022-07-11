Ксения Собчак прокомментировала новость о том, что жителя Нижнего Новгорода оштрафовали на 30 тысяч рублей за то, что он в своём посте ВК взял в кавычки слово спецоперация.
Журналистка объяснила, чем сейчас можно дискредитировать российскую армию.
"Словами? Цветами? Цитатами? Словом из трёх букв? Пустым белым листом? Нет, её можно дискредитировать кавычками. Если взять в них слово спецоперация", — написала Ксения Анатольевна в своём микроблоге.
Собчак рассказала, что активист Алексей Поднебесный жаловался на отсутствие горячей воды и упомянул спецоперацию. Это слово он поместил в кавычки. Пост привлёк внимание правоохранительных органов. Дело дошло до суда, который вынес свой вердикт.
В решении суда отмечается, что слово спецоперация (в кавычках) свидетельствует об ироничном, а значит пренебрежительном употреблении слова.
Ранее писатель Захар Прилепин назвал Поднебесного пошляком, ноющим из-за жилищно-коммунальных проблем.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские вооружённые формирования нанесли несколько результативных ударов по центрам принятия решений ВС РФ в Донбассе, рассказал военкор Александр Сладков.