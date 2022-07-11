Прилепин раскритиковал Поднебесного за отношение к спецоперации: "Ты зачем тут"

Писатель и общественник Захар Прилепин раскритиковал позицию жителя Нижнего Новгорода Алексея Поднебесного, который ранее был оштрафован за дискредитацию российской армии, сообщает newsnn. ru.

"Зачем нам ты, всё время хочется спросить. Ты зачем тут? Какая от тебя польза?" — поинтересовался Прилепин, назвав Поднебесного "пошляком", который "ноет" из-за жилищно-коммунальных проблем.

Поднебесный был оштрафован судом на 30 тыс. рублей после публикации в соцсетях жалобы на отсутствие горячей воды в домах. В своём посте он связал проблемы в ЖКХ со спецоперацией, и заключил это слово в кавычки, что суд счёл ироничным и пренебрежительным.