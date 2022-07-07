Канделаки сопроводила сообщение об отставке Джонсона песней Стаса Михайлова

Продюсер и телеведущая Тина Канделаки оставила свой комментарий по поводу известия об уходе с поста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

По этому поводу тележурналистка разместила в своём Telegram-канале кусок песни Стаса Михайлова. К словам музыканта "Ну вот и всё" Канделаки добавила соответствующую подпись. Первоначальный вариант подписи гласил "Борис Джонсон сдался", однако через некоторое время на её месте появилась другая — "Джонсон согласился уйти в отставку".

По мнению части подписчиков Канделаки, уход Джонсона определённо связан с событиями на Украине.

"Он улетел, но обещал вернуться. Его назначат послом Украины вместо Мельника", — высказал предположение один из комментаторов.

7 июля Джонсон объявил о том, что уходит с должности премьер-министра Великобритании. При этом политик пообещал, что окончательно уйдёт после того, как будет назначен его преемник, оставаясь на посту до этого момента.