Ксения Собчак порассуждала о поступках Марины Овсянниковой. Журналистка считает, что экс-редактор Первого канала сама себя дискредитировала.
Собчак назвала поступок Овсянниковой, когда она выбежала в эфир программы "Время" с антивоенным плакатом, смелым. Это, однако, по словам журналистки, не сделало женщину "хорошей русской".
"Работа на Die Welt и критика российских властей не помогла: в Украине ей все равно насовали в панамку", — поделилась своим мнением Ксения Анатольевна, признавшись, что испытывает к Овсянниковой "чувство недоумения и жалости".
Собчак подозревает, что заявления бывшей сотрудницы федерального российского телеканала становятся напоказ героическими. Овсянникова в своём посте в социальных сетях утверждает, что не боится ареста и не намерена прятаться.
"А если арестуют, Марина, вы уверены, что это сделает вас хорошей русской?" — задаёт вопрос Собчак Овсянниковой.
Ксения считает, что госпропаганда не приложила никаких усилий, чтобы дискредитировать Овсянникову и её поступок.
"Со всем этим прекрасно справились она сама, либеральные активисты, украинские активисты, которые устраивали ей бойкот. Пойдёт ли кто-то по её стопам теперь в России? Вряд ли", — выразила свою точку зрения Собчак.
Ранее Овсянникова объяснила, что вернулась в Россию, чтобы судиться с бывшим мужем за право воспитывать 11-летнюю дочь. Журналистка заявила, что намерена увезти наследницу из страны, чтобы воспитывать её по западным ценностям.
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