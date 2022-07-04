Экс-сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, ставшая известной после антивоенного пикета в эфире программы "Время", объяснила, для чего прибыла в Россию.
Журналисты встретили Овсянникову в аэропорту. Женщина пояснила, что её заставило приехать на родину.
"Прекрасно возвращаться в страну, из которой я бежала. Завтра буду судиться за свою дочь. Я хочу видеть своих детей, поэтому буду стараться увезти свою дочь, Она должна жить со мной", — объяснила журналистка.
Марина Овсянникова недавно уволилась из немецкого издания, приехала на Украину, где её встретили агрессивно. Украинцы не склонны видеть в своих рядах Овсянникову, которую обвиняют в том, что она долгие годы работала "на пропаганду".
Ранее сообщалось, что бывший муж Овсянниковой, который работает под руководством Маргариты Симоньян, вознамерился лишить экс-супругу родительских прав.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Американцы в очередной раз всем соврали, скрыв от общественности реальное количество ракетных систем залпового огня HIMARS, поставленных Украине.