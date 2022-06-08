Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова временно обосновалась в Берлине, а её бывший муж занят вопросами будущего своих детей. Выяснилось, что он собрал документы с целью лишения журналистки родительских прав, в связи с чем Овсянниковой пришлось прибегнуть к помощи адвокатов.
"Погуляли с моим адвокатом Антоном Гашинским и его дочерью по Берлину. Обсудили предстоящий мне судебный процесс в России. Бывший муж пытается лишить меня родительских прав. За право быть со своими детьми мне теперь придется сражаться в суде. Попыталась понять, как действовать дальше в столь абсурдной ситуации…", — сообщила Овсянникова.
По словам журналистки, близкие, включая маму, не поддерживают её, отказываются продолжать общение. Дети живут в Москве, вывезти их за границу у Овсянниковой не вышло.
"Мама все ещё пребывает в состоянии шока, она измотана. Сын упрекнул меня в том, что я разрушила жизнь всех членов семьи, но у него и так непростой возраст… Мы продолжаем разговаривать друг с другом, но мне очень тяжело морально, я застряла между двумя фронтами. Семья не поддерживает меня должным образом", — заявила Овсянникова в интервью Der Spiegel.
Напомним, что Марина Овсянникова ворвалась в прямой эфир новостей на Первом канале, держа в руках провокационный плакат.
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