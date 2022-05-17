Марина Овсянникова пожаловалась на жизнь за рубежом: "Я осталась бомжом"

Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова после своего пикета в программе "Время" уехала из России. Сейчас журналистка мечтает вернуться в Москву.

Овсянниковой за рубежом удалось устроиться в престижное немецкое издание Die Welt. Новые условия жизни экс-сотрудница российского телевидения характеризует как тяжёлые.

"Я осталась бомжом, без дома. Дети мои в Москве, обнять их не могу. Я пока не возвращаюсь в Москву, но, конечно, намерена это сделать. Вот такой вот я теперь человек — даже не знаю, кто я сейчас. Продолжаю, борюсь, не теряю сил и оптимизма", — пожаловалась Овсянникова.

Марина поддерживает связь с дочерью, а вот сын не желает общаться с матерью. Журналистка подозревает, что бывший муж, который работает под началом Маргариты Симоньян, настраивает 17-летнего сына против неё.

"У них с отцом мужская солидарность, направленная против меня. Мама — предательница, разрушила всю жизнь нашу. А дочке 11 лет. Она каждый раз говорит, когда я звоню: "Мамочка, когда же ты вернешься?" — рассказала Овсянникова.

Ранее стало известно, что бывший супруг подал на Марину в суд. Иск касается вопроса воспитания детей.