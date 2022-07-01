Садальский о снятии ограничений по COVID-19: "Попова всё сняла, а счастья нет"

Станислав Садальский отреагировал на новость о том, что Роспотребнадзор отменил масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время.

Садальский, который показал себя как активный антипрививочник, порадовался постановлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

"Радость-то какая, господи. Попова всё сняла, а счастья нет! Роспотребнадзор с 1 июля снял все ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19 в России", — написал 70-летний актёр в своём микроблоге.

Огорчает звезду фильма "Место встречи изменить нельзя" только то, что никто не понесёт наказание за действия, которые он считает последствием мирового заговора.

"И никто не присядет, никто не ответит за эту диверсию глобалистов, блестяще проведённую в России", — посетовал заслуженный артист РСФСР.

Ране сообщалось, что Роспотребнадзор РФ опубликовал распоряжение, снимающее все введенные из-за пандемии ограничения.