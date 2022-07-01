Роспотребнадзор РФ опубликовал распоряжение, снимающее все введенные из-за пандемии ограничения.
Как гласит документ, за последние четыре месяца в России устойчиво снижалась интенсивность эпидемического процесса по COVID-19. По сравнению с серединой февраля, недельная заболеваемость снизилась более чем в 64 раза. Подтверждаемые сейчас случаи инфекции пациентами переносятся в легкой форме (в виде острого респираторного заболевания) или бессимптомно.
Такое оптимистичное развитие событий позволяет приостановить ранее введённые ограничения: отменить масочный режим и разрешить общепиту работать в ночное время, сообщается в публикации.
В ведомстве заверили, что продолжат внимательно контролировать ситуацию, и если обстановка по COVID-19 вновь ухудшится, ограничительные мероприятия будут возобновлены.
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