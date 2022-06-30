Алексей Панин устроил свою 14-летнюю дочь на работу: "Ей дико было обидно"

Актёр Алексей Панин посетил кафе, в которое устроилась работать его 14-летння дочь Анна.

Проживающий в Испании Панин опубликовал видео, в котором он с улыбкой на лице рассказывает о первом трудовом опыте своей дочери Анны. Он назвал это исторический событием.

"Я еду на работу к своей дочери. Вот как. Несколько дней назад моя дочка устроилась на работу вместе с подружкой. Ей дико было обидно, что все её друзья работают, всех взяли, а её как-то нет. Для неё очень важно, чтобы я доехал посмотрел. Это какая-то очень маленькая кафешка", — сказал Алексей.

Панин показал на видео уютное заведение общепита, в котором его дочь с подругой разливают посетителям кофе.

Девочка предложила отцу кофе.

— Какое тебе? — спросила Анна. — Какой, — поправил наследницу актёр.

Ранее Алексей Панин рассказал, что зарабатывал на жизнь в Испании, периодически приезжая в Россию на заработки. Теперь актёр опасается появляться на родине, так как активно критикует спецоперацию на Украине.