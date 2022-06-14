Панин пожаловался, что потерял источник дохода в РФ: "Въехать смогу, а выехать?"

Алексей Панин рассказал, что зарабатывал на жизнь в Испании, периодически приезжая в Россию на заработки. Теперь актёр опасается появляться на родине, так как активно критикует спецоперацию на Украине.

Актёр пожаловался, что лишился единственного источника дохода.

Ранее Панин посещал в Россию, чтобы поправить свои финансовые дела. После начала спецоперации на Украине актёр не решается больше пересекать границу с РФ.

Он подозревает, что на родине у него могут возникнуть проблемы с законом, так как он часто высказывается против российской власти.

"Вроде ни в какие иноагенты меня не объявляли, знаю, что там какие-то депутаты пару раз высказались о том, что я что-то на говорил на одну, на вторую, на третью статью, но пока из каких-то официальных источников мне информация не приходила о том, что я в розыске или еще где-то", — признался звезда фильма "Жмурки".

Пока его обвиняют только в российской прессе, однако Панин воспринимает угрозы как реальные.

"В Россию я въехать смогу, но я опасаюсь, могу ли я оттуда выехать", — поделился своими сомнениями Алексей.

Ранее Алексей Панин отреагировал на нападки журналистов, которые написали, что он плюёт в русский народ. Актёр рассказал историю из жизни и признался, что был горд назвать себя русским.