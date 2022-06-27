Александр Розенбаум высказался о личности Сергея Шнурова, бунт которого закончился, как только он принял почести от власти.
Розенбаум дал интервью Ксении Собчак. Журналистка напомнила о том, что говорил певец в 2007 году. Исполнитель хита "Вальс-Бостон" скептически отнёсся к оппозиционному настрою рокеров, так как они бунтуют, по словам Розенбаума, "до первых жигулей".
Автор-исполнитель объяснил, что Сергей Шнуров не является для него авторитетом и прочитал своё короткое стихотворение.
"Кто супротив, тот чистый пи***,
За нами правда, с правдой нету сладу.
Бунтуют рокеры, я наблюдал не раз,
До первой государственной награды", — процитировал певец своё четверостишие.
Ранее Ксения Собчак рассказала, что думает о поведении Сергея Шнурова, который написал оскорбительную песню о своём друге Александре Невзорове*.
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