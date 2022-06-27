Розенбаум о Шнурове: "Бунтуют рокеры до первой государственной награды"

Александр Розенбаум высказался о личности Сергея Шнурова, бунт которого закончился, как только он принял почести от власти.

Розенбаум дал интервью Ксении Собчак. Журналистка напомнила о том, что говорил певец в 2007 году. Исполнитель хита "Вальс-Бостон" скептически отнёсся к оппозиционному настрою рокеров, так как они бунтуют, по словам Розенбаума, "до первых жигулей".

Автор-исполнитель объяснил, что Сергей Шнуров не является для него авторитетом и прочитал своё короткое стихотворение.

"Кто супротив, тот чистый пи***, За нами правда, с правдой нету сладу. Бунтуют рокеры, я наблюдал не раз, До первой государственной награды", — процитировал певец своё четверостишие.

Ранее Ксения Собчак рассказала, что думает о поведении Сергея Шнурова, который написал оскорбительную песню о своём друге Александре Невзорове*.

* Включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.