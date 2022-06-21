Исследователь моды: ивановский трикотаж не сможет заменить шопинг-туры в Милан

Сегодня, когда многие привычные ценящим моду россиянам европейские марки покинули российский рынок, а на маркетплейсах можно найти ещё далеко не все компании, всё большее количество покупателей принимают участие в "шоп-турах" по России.

Однако модные критики отмечают, что отечественные модельеры пока не "дотягивают" до европейских модных брендов, и едва ли смогут на данном этапе заменить шопинг в Италии, Турции или Испании.

В сложившейся ситуации известные отечественные производители одежды должны бы воспользоваться моментом, чтобы привлечь на свою сторону российского покупателя. Однако пока, увы, тот же ивановский трикотаж пока не может заменить ушедший с российского рынка европейский масс-маркет, заявила исследователь моды Наталья Ксенчак в беседе с newizv.ru.

"Город Иваново считается текстильной столицей России, куда даже организованы шоп-туры. Но, к сожалению, заменить этими поездками шопинг в Милан, конечно, не получится. В Иваново можно ездить за постельным бельем, полотенцами, халатами, носками — но это не имеет отношения к пониманию современной моды. В то же Иваново ездят, как правило, женщины преклонного возраста, которым в одежде важен комфорт и удобство, а не соответствие актуальным представлениям о моде", — отметила Ксенчак.

Модные критики напоминают, что помимо Иваново, в России есть и другие центры лёгкой промышленности, которые в перспективе могут стать новыми региональными модными центрами — Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Красноярск, Казань.