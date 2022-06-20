Жителям Тюменской области, которым ранее разрешили посещать леса, грозит пятый класс пожарной опасности. Явление грозит юго-восточным районам региона.
"По прогнозам синоптиков, опасное явление прогнозируется на 20 и 21 июня. Из-за него повышается вероятность возникновения пожаров на территории города" — сообщает издание nashgorod. ru.
В администрации города Тюмень сообщили, что все ответственные службы должны организовать проведение превентивных мероприятий по предупреждению возможных происшествий.
Также там заявили, что необходимо обеспечить готовность соответствующих сил и средств для их ликвидации на территориях и объектах.
Стоит напомнить, что в регионе установилась сухая ясная погода, столбики термометров приблизились к отметке 30°C.
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