Тюменцев предупредили о пятом классе пожарной опасности

Жителям Тюменской области, которым ранее разрешили посещать леса, грозит пятый класс пожарной опасности. Явление грозит юго-восточным районам региона.

"По прогнозам синоптиков, опасное явление прогнозируется на 20 и 21 июня. Из-за него повышается вероятность возникновения пожаров на территории города" — сообщает издание nashgorod. ru.

В администрации города Тюмень сообщили, что все ответственные службы должны организовать проведение превентивных мероприятий по предупреждению возможных происшествий.

Также там заявили, что необходимо обеспечить готовность соответствующих сил и средств для их ликвидации на территориях и объектах.

Стоит напомнить, что в регионе установилась сухая ясная погода, столбики термометров приблизились к отметке 30°C.