Жителям Тюменской области разрешили вернуться в леса

Жители Тюменской области могут вздохнуть с облегчением, особый пожарный режим в регионе снят, а потому власти отменили запрет на посещения лесов.

Вновь заняться сбором грибов и ягод тюменцы смогут уже с 17 июня, сообщает портал nashgorod.ru со ссылкой на информационный центр правительства области.

Но стоит помнить, что действие особого противопожарного режима продолжается до завтрашнего дня. Он также касается дач и садовых участков: на них запрещено разводить открытый огонь. Чтобы повысить сознательность жителей региона, штрафы для физических лиц были увеличены в 10 раз.

Как напоминает издание, только за последние два дня в Тюменской области сотрудники МЧС зарегистрировали восемь пожаров.

Даже после отмены запрета на посещение лесов стоит соблюдать все меры предосторожности при обращении с огнём во время выездов на природу. В регионе установилась сухая ясная погода, к концу недели столбик термометра приблизится 30°C, а потому в области установлен третий класс пожарной опасности до 18 июня включительно.