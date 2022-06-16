Жители Тюменской области могут вздохнуть с облегчением, особый пожарный режим в регионе снят, а потому власти отменили запрет на посещения лесов.
Вновь заняться сбором грибов и ягод тюменцы смогут уже с 17 июня, сообщает портал nashgorod.ru со ссылкой на информационный центр правительства области.
Но стоит помнить, что действие особого противопожарного режима продолжается до завтрашнего дня. Он также касается дач и садовых участков: на них запрещено разводить открытый огонь. Чтобы повысить сознательность жителей региона, штрафы для физических лиц были увеличены в 10 раз.
Как напоминает издание, только за последние два дня в Тюменской области сотрудники МЧС зарегистрировали восемь пожаров.
Даже после отмены запрета на посещение лесов стоит соблюдать все меры предосторожности при обращении с огнём во время выездов на природу. В регионе установилась сухая ясная погода, к концу недели столбик термометра приблизится 30°C, а потому в области установлен третий класс пожарной опасности до 18 июня включительно.
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