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В Крыму закрыли шиномонтаж за отказ помогать фурам с Z-символикой: "Тварь!"

Общество

В Крыму закрывают шиномонтаж, владелец которого отказал в помощи военным РФ, приехавшим на фуре с буквой Z. На дверях сервиса появились надписи "мразь" и "тварь".

В Крыму закрыли шиномонтаж за отказ помогать фурам с Z-символикой: "Тварь!"

11 июня водитель военной фуры, украшенной буквой Z, обратились за помощью в шиномонтаж, расположенный в крымском посёлке Видное. Необходимо было поменять колесо. Автомобилисту отказали в просьбе с формулировкой "военным не помогаем". Это было воспринято как нежелание способствовать спецоперации на Украине.

Возмущенный представители вооружённых сил РФ снял на видео непатриотичный шиномонтаж и отправил ролик в паблики. Владельца сервиса быстро вычислили, его контакты слили в интернет, а местные власти выяснили, что шиномонтаж — самострой.

Администрация Красногвардейского сельского поселения приняла решение закрыть сервис, а само здание призвали снести в двухнедельных срок. Предпринимателя обвинили также в уклонении от уплаты налогов.

На этом месть не закончилась. На дверях шиномонтажа нарисовали букву Z и написали оскорбительные слова. Бизнесмен пытался объяснить, что он просто технически не смог оказать услуги по ремонту военной техники, так как у него нет для этих целей специального оборудования, но его оправдания не были услышаны.

Ранее сообщалось, что жители Чебоксар разломали постамент с символом Z в центре города.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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