Жители Чебоксар разломали постамент с символом Z в центре города

Жители Чебоксар атаковали пластиковую букву Z в цветах георгиевской ленточки. Пластиковая конструкция треснула под напором молодых людей.

17 июня на бульваре Купца Ефремова двое молодых людей разгромили символичный постамент. Поступок парней зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения.

Инцидент прокомментировал глава областной администрации Денис Спирин. Он объяснил, что подозреваемые в вандализме уже задержаны.

"Молодые люди задержаны. Административка 100%, будут взяты на учёт. И остаётся открытым вопрос — зачем?", — задался вопросом чиновник.

Это не первая попытка сломать букву Z. Постамент уже ломали, но руководство города восстановило символ.

Ранее сообщалось, что жильцы многоэтажного дома в Красноярске поплатились за украинский флаг и призыв остановить спецоперацию на Украине. Им просто закрасили окна белой краской.