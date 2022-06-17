Ведущий инженер кафедры биологического факультета МГУ, миколог Максим Дьяков посоветовал жителям Подмосковья пока не спешить с походами по грибы. Из-за поздней весны они ещё не появились, пояснил он в беседе с Радио 1.
"На этой неделе я бы не советовал отправляться за грибами, потому что весна была очень поздняя. В начале июня грибов вообще не было", — сказал специалист.
Дьяков добавил, что для массового появления грибов необходимо, чтобы температура воздуха держалась в пределах от 14 до 25 градусов тепла.
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