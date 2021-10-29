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Москвичей призвали не покупать "чудо-средства" из красных мухоморов

Здоровье

Жители Московской области стали всё чаще замечать на улице и в соцсетях объявления о готовности купить красные мухоморы. Затем любители народной медицины делают из грибов модные "чудо-средства" и продают их в интернете по завышенной стоимости.

Москвичей призвали не покупать "чудо-средства" из красных мухоморов

Эксперты настоятельно рекомендуют не приобретать "лекарства" из мухоморов, ведь их употребление опасно для здоровья.

В последнее время у приверженцев здорового образа жизни формируется новый тренд — употребление мухоморов в сверхмалой дозе. Купить переработанные грибы у предпринимателей можно на популярных сайтах объявлений. Из мухоморов делают настойки, чаи и даже витамины, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

"При употреблении мухоморного микродозинга постепенно развивается психологическая зависимость. Со временем возрастает толерантность, потребители мухоморов увеличивают дозу, что приводит к мрачным последствиям", — пояснил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

По его словам, мухоморы содержат психотропные вещества и сильный токсин мускарин, влияющий на работу центральной нервной системы. Признаки отравления, как правило, возникают уже через 1-4 часа. Передозировка может привести к коматозному состоянию и летальному исходу.

"Даже если этот гриб употреблять в микродозах, рано или поздно повреждение печени и почек даст о себе знать", — подчеркнул ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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