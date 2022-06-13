Путин отправил в отставку Поклонскую

Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская освобождена от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

"Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", — говорится в документе.

Поклонская занимала эту должность с февраля 2022 года.