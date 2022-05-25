Россотрудничество выпустило брошюры с описанием преступлений Киева

Россотрудничество выпустило брошюры с описанием военных преступлений киевского режима на Украине, которые будут распространены по всему миру. Их презентовал глава ведомства Евгений Примаков.

Брошюры подготовлены совместно с Фондом исследования проблем демократии специально для обывателей, не сильно погружённых в тонкости ситуации на Украине. В них приводятся факты поощрения Киевом нацизма на государственном уровне, интервью пострадавших мирных жителей.

"У нас была задумка собрать в одном таком продукте что-то вроде шпаргалки для обывателя, не для человека, погружённого в тему гражданской войны и спецоперации", — сказал глава Россотрудничества на круглом столе по вопросам военных преступлений киевского режима.

Примаков отметил, что брошюры будут переведены на иностранные языки и распространены по всему миру. Их также разместят в открытом доступе в интернете.