Россотрудничество выпустило брошюры с описанием военных преступлений киевского режима на Украине, которые будут распространены по всему миру. Их презентовал глава ведомства Евгений Примаков.
Брошюры подготовлены совместно с Фондом исследования проблем демократии специально для обывателей, не сильно погружённых в тонкости ситуации на Украине. В них приводятся факты поощрения Киевом нацизма на государственном уровне, интервью пострадавших мирных жителей.
"У нас была задумка собрать в одном таком продукте что-то вроде шпаргалки для обывателя, не для человека, погружённого в тему гражданской войны и спецоперации", — сказал глава Россотрудничества на круглом столе по вопросам военных преступлений киевского режима.
Примаков отметил, что брошюры будут переведены на иностранные языки и распространены по всему миру. Их также разместят в открытом доступе в интернете.
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