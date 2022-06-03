Невзоров* поблагодарил "измученный" народ Украины за гражданство

Российский журналист Александр Невзоров* произнёс благодарственную речь после предоставлении ему украинского гражданства.

Невзоров, который ранее жаловался на тяжкую жизнь за рубежом, несказанно рад тому, что Владимир Зеленский выдал ему паспорт гражданина Украины.

"Я чертовски благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, что позволили мне занять среди них место”, — сказал журналист после того, как все формальные процедуры были пройдены.

Невзорова отметили на Украине "за выдающиеся заслуги перед страной".

Ранее в России Басманный суд заочно арестовал Александра Невзорова по делу о распространении фейков про российскую армию. Ему ставят в вину заявление о том, что российская армия причастна к бомбёжке роддома в Мариуполе.