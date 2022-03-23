Невзоров объяснил, в каком случае признает себя виновным в уголовном деле

Журналист Александр Невзоров предложил закрыть уголовное дело против него в обмен на остатки его уважения к правоохранительным органам РФ.

Александр Невзоров опубликовал открытое письмо председателю Следственного Комитета Александру Бастрыкину.

Он выразил своё несогласие с решением СК РФ.

"Не вполне ясно, как в одном законодательстве могут уживаться новые статьи о т. н. "фейках" с законом о СМИ и с 29 статьей Конституции РФ. Возникает забавный диссонанс. Закон о СМИ и Конституция предоставляют мне полное право иметь собственное мнение о происходящем сейчас в Украине. Новая статья УК — столь же категорично это запрещает. При этом, никто не сообщил о приостановке действия Закона о СМИ и Конституции РФ. Согласитесь, ситуация странная. От чего-то придется избавляться", — гласит текст послания Невзорова.

Журналист уверил, что как только будут устранены данные нестыковки, он признает себя преступником.

Невзоров, которого обвиняют в распространении ложных ведений о бомбёжке роддома в Мариуполе, обратил внимание на то, что по его делу не были проведены опросы, экспертизы и фиксация всех обстоятельств криминального события.

"Предлагаю вам закрыть это нелепое дело. А я, со своей стороны, попытаюсь сохранить остатки моего былого к вам уважения", — заявил Невзоров

Ранее СМИ сообщали, что Александр Невзоров в данный момент находится за пределами России и возвращаться на родину пока не собирается. Ему грозит до 10 лет тюрьмы по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ.