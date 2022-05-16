Журналист Александр Невзоров*, на которого завели уголовное дело в России за дискредитацию российской армии, показал свой неблагоустроенный быт за границей.
Невзоров объяснил, что новость о возбуждении уголовного застала его в Израиле.
"Уезжали мы туда на выступление — на три дня и как понимаете, без багажа. С тех пор — с марта так и живём. Таскаем за собой поклажу — пуховики и зимнее "исподнее", — рассказал журналист.
Свою жалобу он сопроводил видео. На кадрах Невзоров стоит на неказистом балкончике с перилами ржавого цвета. Из его окна открывается вид на довольно невзрачную улицу. На балконе сушится термобельё, привязанное к прутикам.
Ранее стало известно, что Александра Невзорова объявили в розыск. Против него завели уголовное дело по статье УК РФ "Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС РФ". Ему в вину ставят публикацию о бомбёжке роддома в Мариуполе.
* Физическое лицо, признанное в России иноагентом.
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