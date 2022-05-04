Журналиста Александра Невзорова*, внесённого в апреле российским Минюстом в список иноагентов, объявили в розыск.
Согласно сведениям базы данных МВД РФ, Невзоров разыскивается по статье УК РФ.
В марте СКР завел на журналиста уголовное дело по статье УК РФ "Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС РФ".
По информации российского Следственного комитета, 9 марта 2022 года Невзоров разместил в одной из запрещённых в РФ соцсетей, а также на канале в YouTube фейк об обстреле российскими военными мариупольского роддома.
"Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ", — говорится в сообщении СКР.
Минобороны РФ объявило, что данные сведения являются ложными.
* Физическое лицо, признанное в России иноагентом
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