МВД объявило в розыск журналиста Александра Невзорова*

Журналиста Александра Невзорова*, внесённого в апреле российским Минюстом в список иноагентов, объявили в розыск.

Согласно сведениям базы данных МВД РФ, Невзоров разыскивается по статье УК РФ.

В марте СКР завел на журналиста уголовное дело по статье УК РФ "Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС РФ".

По информации российского Следственного комитета, 9 марта 2022 года Невзоров разместил в одной из запрещённых в РФ соцсетей, а также на канале в YouTube фейк об обстреле российскими военными мариупольского роддома.

"Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ", — говорится в сообщении СКР.

Минобороны РФ объявило, что данные сведения являются ложными.

* Физическое лицо, признанное в России иноагентом