Симоньян о причинах пожара в бизнес-центре: "Справедливо плачем по айтишникам"

Маргарита Симоньян высказалась о возгорании бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза". Глава RT уверена, что всему виной — снижение качества российского образования.

Фасад "Гранд Сетунь Плаза" почти полностью сгорел. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание. Симоньян объяснила, где нужно искать корень проблемы.

"Мы вот плачем по айтишникам — и справедливо плачем. А бизнес-центр-то горит, потому что в стране электриков нормальных надо через знакомых искать. Вы давно ремонт делали? Где и как вы нашли нормального электрика?" — спрашивает журналистка.

Главный редактор RT призвала вернуть советское образование.

Сообщалось, что в здании БЦ могут находиться до 15 человек, которые заблокированы на 5,6 и 7 этажах. Огонь охватил более 1000 кв. м. К тушению привлекли вертолеты Ка-32.