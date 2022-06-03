В горящем столичном бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" заблокированы посетители

В Москве горит бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза", пожар начался со входа и к настоящему моменту охватил четыре этажа. По информации очевидцев, в здании находятся люди.

Пожар в БЦ Гранд Сетунь Плаза

К офисному зданию на улице Горбунова стянуты внушительные силы МЧС: на месте работают 86 человек и 16 единиц техники.

Как гласит предварительная информация, на седьмом этаже здания заблокированы посетители бизнес-центра, сейчас это проверяют спасатели.

Пожару был присвоен сначала четвёртый, а после и высший ранг опасности. Огнеборцы запросили на место 15 машин скорой помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли примыкающие к бизнес-центру улицы.