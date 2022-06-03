В Москве горит бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза", пожар начался со входа и к настоящему моменту охватил четыре этажа. По информации очевидцев, в здании находятся люди.
К офисному зданию на улице Горбунова стянуты внушительные силы МЧС: на месте работают 86 человек и 16 единиц техники.
Как гласит предварительная информация, на седьмом этаже здания заблокированы посетители бизнес-центра, сейчас это проверяют спасатели.
Пожару был присвоен сначала четвёртый, а после и высший ранг опасности. Огнеборцы запросили на место 15 машин скорой помощи.
Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли примыкающие к бизнес-центру улицы.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Сдача Вооружёнными силами Северодонецка объявлена украинской стороной запланированной хитростью.