Людей эвакуировали из многоэтажки в Омске: пожарные час тушили пламя

В омской многоэтажке разгорелся пожар, пламя охватило старые вещи в одной из квартир на втором этаже, об этом сообщает gorod55.ru.

Спасателям пришлось эвакуировать жителей дома, однако некоторые из них вышли сами. По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал.

Пожарные в течение часа боролись с огнём, возгорание удалость ликвидировать.

Ранее житель Черногорска попытался потушить неожиданно возникший пожар в доме, он схватился за бутылку воды, однако это оказался алкоголь. Отмечается, что мужчины употребляли спиртное, как вдруг загорелся ковёр. Один из них решил потушить пламя, но перепутал воду с алкоголем, и огонь усилился. Его друзья скончались от отравления угарным газом.