Guardian: беженцев с Украины не пускают в Великобританию из-за визовых правил

Правительство Великобритании столкнулось с критикой в свой адрес из-за "позорных задержек" выдачи виз переселенцам с Украины. Британские власти разработали схемы по предоставлению убежища украинским беженцам, однако далеко не все желающие могут попасть в страну без визы.

В самом уязвимом положении оказались несовершеннолетние украинцы, которые оказались в Европе без родителей. Около 500 украинских детей вынуждены находится в европейских странах, ожидая ответа на их заявку. Многие ждут месяцами разрешения на въезд в Великобританию.

"Есть особый вопрос о том, почему по-прежнему происходят длительные задержки в случаях, когда родитель уже заполнил соответствующие документы, дающие разрешение на передачу их ребенка на попечение родственника", — цитирует слова министра иммиграции Стивена Киннока издание The Guardian.

Исполнительный директор благотворительной организации для детей-беженцев Safe Passage Бет Гардинер-Смит заявил, что на данный момент слишком много детей находятся в подвешенном состоянии.

"Неприемлемо, что это оставляет одиноких детей в опасных и уязвимых положениях, подверженных риску эксплуатации", — отмечает он.