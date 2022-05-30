Украинские беженцы возмутили болгар своим отказом переезжать с курорта

Болгарские пользователи выразили своё возмущение позицией украинских беженцев, которые отказались переезжать из приморских курортных гостиниц в другие города внутри страны.

На днях власти Болгарии сообщили живущим в курортном городе Варна украинским беженцам, что их собираются переселить в города вдали от моря — Рибарицу и Паничиште. Для переезда двумстам украинцам был организован поезд, однако к моменту отправления подошли всего пятеро беженцев, остальные переезжать отказались. Они заявили, что если власти Болгарии им выдвигают такие условия, они сами будут искать себе жильё на курорте, остановятся у знакомых или вообще вернутся обратно на Украину.

Большинство болгарских читателей издания "Дневник" сошлись во мнении, что беженцы так себя не ведут, хотя согласились, что места, которые украинцам предлагают для переселения, — не лучший вариант.

"Правительство сделало хороший ход — теперь понятно, кто действительно нуждается в помощи, а кто хочет бесплатно жить на первой линии", — отметил один из пользователей. "Пусть возвращаются на Украину, боевые действия идут не везде. Мы им и там помогать можем", — написал другой. "Огромная наглость. Притом что 80 процентов болгар живут хуже них. В конце концов местные забросают их камнями", — возмутился третий.

Болгарские пользователи добавили, что в болгарской глубинке ситуация не лучше, чем в большинстве украинских регионов, и многие сёла Болгарии находятся в плачевном состоянии.