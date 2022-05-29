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Автор Елена Былкина

Захарова о вынужденной скупке ЕС российской нефти: "И снег скупят от злости"

Общество

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы Еврокомиссии о том, что ЕС скупает нефть РФ, чтобы не дать Владимиру Путину обогатиться.

Захарова о вынужденной скупке ЕС российской нефти: "И снег скупят от злости"

Дипломата позабавили доводы руководителя Еврокомиссии, объясняющие необходимость покупки российской нефти.

"ЕС вынужден закупать российскую нефть, чтобы Путин не заработал ещё больше", — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Мария Захарова считает, что можно эксплуатировать эти мотивы с выгодой для страны.

"Представляете, если, к примеру, рассказать в Еврокомиссии, что у нас ещё снега зимой много, и мы на нем неплохо зарабатываем. Ведь весь скупят от злости", — написала представитель МИД.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин посоветовал западным странам выпить всю водку, чтобы Путин не смог на ней заработать ещё больше.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы владимир путин мария захарова дмитрий рогозин урсула фон дер ляйен
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