Захарова о вынужденной скупке ЕС российской нефти: "И снег скупят от злости"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы Еврокомиссии о том, что ЕС скупает нефть РФ, чтобы не дать Владимиру Путину обогатиться.

Дипломата позабавили доводы руководителя Еврокомиссии, объясняющие необходимость покупки российской нефти.

"ЕС вынужден закупать российскую нефть, чтобы Путин не заработал ещё больше", — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Мария Захарова считает, что можно эксплуатировать эти мотивы с выгодой для страны.

"Представляете, если, к примеру, рассказать в Еврокомиссии, что у нас ещё снега зимой много, и мы на нем неплохо зарабатываем. Ведь весь скупят от злости", — написала представитель МИД.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин посоветовал западным странам выпить всю водку, чтобы Путин не смог на ней заработать ещё больше.