Рогозин высмеял слова главы ЕК о нефти: надо "выпить всю русскую водку" назло РФ

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин высмеял заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что если Евросоюз введёт эмбарго на российские энергоносители, то президент страны Владимир Путин заработает "ещё больше денег".

Рогозин предложил главе Еврокомиссии и Евросоюзу с таким же успехом попытаться "выпить всю русскую водку", чтобы нанести ущерб стране.

"Следующим шагом этой мудрой брюссельской совы будет предложение выпить всю русскую водку, чтобы Путин не смог на ней заработать ещё больше", — заявил глава космического ведомства.

Речь идёт о заявлении дер Ляйен о том, что если ЕС откажется от российского голубого топлива и нефти, Москва выйдет на неевропейские рынки, где получит ещё больше дохода.