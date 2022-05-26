Соловьёв нарыл компромат на главу Свердловской области: Оплачивал Ходорковский?

Владимир Соловьёв призвал губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева открыто выразить свою позицию по поводу спецоперации на Украине.

Журналист продолжил полемику с главой региона, который посмел ему противоречить. Соловьёв припомнил Куйвашеву, что тот обучался в Йельском университете.

Телеведущий настаивает на том, чтобы глава региона высказался по поводу действий российских властей на Украине.

"Куйвашев и депутаты городской мэрии, как вы относитесь к спецоперации? Лично, не прикрываясь жителями? Президент сказал, что не против, чтобы губернатор шёл на выборы — это их дело. Но я спрашивал и буду спрашивать: как лично относится Куйвашев?" — обращается Соловьёв к Куйвашеву.

Молчание губернатора журналисту кажется подозрительным. Он охарактеризовал позицию главы региона словами: "И нашим, и вашим, споём и спляшем".

"Кстати, правда, что обучение в Йеле оплачивалось Ходорковским? Надеюсь, это не так, надеюсь, это никак не связано со странной незаявленной позицией", — наседает на Куйвашева Соловьёв.

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