Захарова побывала в центре "мерзотной либероты" — Екатеринбурге: Не город бесов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поработала пресс-секретарём Владимира Соловьёва. Дипломат посетила Екатеринбург, который журналист окрестил центром "мерзотной либероты".

Владимир Соловьёв негативно оценил Екатеринбург, отметив что там живут "бесы". Захарова отправилась в город, склонный к протестам, чтобы оценить реальную обстановку в столице Урала.

Дипломат пришла к выводу, что город вовсе не так уж плох.

"Что могу сказать. Это не "город бесов", а "город противостояния им". Это главное. И противостоять есть кому — народ сильнейший", — написала Захарова.

Претензии к жителям Екатеринбурга у представителя МИД всё же появились. Она опубликовала фотографию сквера, заваленного бутылками.

"Тот самый сквер в Екатеринбурге, где ломали заборы, чтобы не дать построить храм. Тогда говорили, что храм тут не нужен, так как это место семейного отдыха", — подписала снимки дипломат.

В Екатеринбурге Захаровой пришлось столкнуться со свободомыслием студентов УрФУ. Студентка-международница спросила у дипломата, почему Россия нарушает суверенитет другого государства. Дипломату пришлось долго объяснять студентке особенности взаимоотношений Украины и России.