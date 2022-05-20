В Москве пройдёт ЗОЖ-выставка Veg-Life Expo

С 3 по 5 июня в Москве пройдёт крупнейшая в России ЗОЖ-выставка Veg-Life Expo.
Выставка-форум представит все направления ЗОЖ:
В ней примут участие представители федеральных и региональных торговых сетей и компании-дистрибьюторы, которые познакомят посетителей с новинками ЗОЖ-рынка.
Veg-Life Expo проходит в Москве два раза в год и собирает более 6000 посетителей — людей, которые заботятся о своей красоте, здоровье и сознательно подходят к выбору товаров и услуг.
В этом году организаторы делают не просто выставку, а настоящий фестиваль ЗОЖ: здесь будут
Прошлый год стал для России поворотным: по оценкам специалистов, ЗОЖ-рынок сильно изменился с приходом COVID-19 — люди стали внимательно относиться к своему здоровью и тщательно выбирать продукты и услуги, а российские производители в связи с этим стали развивать и расширять свои "здоровые" линейки товаров и услуг.
Veg-Life Expo — отличная возможность оценить последние новинки и тренды: более 140 компаний-участников представят свыше 5000 наименований ЗОЖ-товаров.
Отдельным пунктом организаторы выделяют новое и популярное направление эко — на Veg-Life Expo посетители и участники узнают обо всех современных эко-инициативах:
Вход бесплатный
Торгово-выставочный комплекс "Тишинка": Москва, Тишинская площадь, дом 1, стр. 1
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