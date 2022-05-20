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Автор Ольга Лазарева

В Москве пройдёт ЗОЖ-выставка Veg-Life Expo

Общество

С 3 по 5 июня в Москве пройдёт крупнейшая в России ЗОЖ-выставка Veg-Life Expo.

В Москве пройдёт ЗОЖ-выставка Veg-Life Expo

Выставка-форум представит все направления ЗОЖ:

  • спорт и контроль здоровья,
  • правильное питание,
  • ментальное здоровье,
  • экология и окружающая среда.

В ней примут участие представители федеральных и региональных торговых сетей и компании-дистрибьюторы, которые познакомят посетителей с новинками ЗОЖ-рынка.

Veg-Life Expo проходит в Москве два раза в год и собирает более 6000 посетителей — людей, которые заботятся о своей красоте, здоровье и сознательно подходят к выбору товаров и услуг.

В этом году организаторы делают не просто выставку, а настоящий фестиваль ЗОЖ: здесь будут

  • консультации с врачами-специалистами,
  • лекции,
  • встречи с психологами, сомнологами,
  • тестирование ЗОЖ-продукции,
  • вегетарианская кухня,
  • а также новинки ЗОЖ-рынка — фитнес, йога, диетология, нутрициология, детокс, спортивное питание, ментальное здоровье, музыка, косметика.

Прошлый год стал для России поворотным: по оценкам специалистов, ЗОЖ-рынок сильно изменился с приходом COVID-19 — люди стали внимательно относиться к своему здоровью и тщательно выбирать продукты и услуги, а российские производители в связи с этим стали развивать и расширять свои "здоровые" линейки товаров и услуг.

Veg-Life Expo — отличная возможность оценить последние новинки и тренды: более 140 компаний-участников представят свыше 5000 наименований ЗОЖ-товаров.

Отдельным пунктом организаторы выделяют новое и популярное направление эко — на Veg-Life Expo посетители и участники узнают обо всех современных эко-инициативах:

  • переработка (recycling) мусора,
  • принципы zero waste,
  • раздельный сбор мусора,
  • экоупаковки.

Вход бесплатный

Торгово-выставочный комплекс "Тишинка": Москва, Тишинская площадь, дом 1, стр. 1

Все подробности на сайте.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
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