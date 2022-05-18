Участник спецоперации отправил письмо односельчанам

Российский военнослужащий, участвующий в спецоперации на Украине, написал письмо своим односельчанам в Ставропольский край, об этом сообщает newstracker.ru.

Его прочли в школе № 5 в селе Журавское. В нём боец выразил благодарность за посылки и слова поддержки, которые получают российские солдаты.

"Это всё очень важно для нас. Находясь там, где мы находимся сейчас, мы чувствуем вашу поддержку. Мы делаем всё возможное, чтобы не посрамить память наших дедов и прадедов, окончательно покончить с нацизмом и притеснениями русского народа", — написал он.

Ранее стало известно, что в Карелии появился баннер с Лёшей Павличенко, мальчиком из Белгородской области, который поддерживает российских военнослужащих на Украине.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.